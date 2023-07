Prosegue Festivalcontrario: gli appuntamenti del 19 e 20 luglio tra Zuccarello e Castelvecchio di Rocca Barbena

Dopo un’emozionante partenza con il tutto esaurito dello spettacolo “Shakespeare by night”, una produzione Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, parte del programma di Le Notti bianche di Liguria che ha incantato il pubblico, il FestivAlContrario si prepara a regalare al pubblico un’estate indimenticabile con il suo ricco programma.

La prima settimana, in partenza con mercoledì 19 luglio, sarà dedicata in larga parte ai bambini e alle famiglie e offrirà un susseguirsi di eventi coinvolgenti e insieme divertenti. Si inizia la mattina di mercoledì 19 luglio in piazza Cavour a Castelvecchio di Rocca Barbena con il laboratorio creativo di Atelier erranti dedicato a bambini e bambine dai 6 anni. In compagnia di Monica Maggi alias Tata Narrastorie e Sonia Angarano l’esperienza educativa si intreccerà alla creazione artistica, il tutto all’insegna della sostenibilità grazie a materiali naturali e di riciclo. L’appuntamento è alle 10.30, sarà una passeggiata esplorativa con raccolta di materiali naturali per la realizzazione di un erbario su creta. I laboratori di Atelier Erranti per FestivAlContrario seguono la filosofia di rispetto dei luoghi e dei contesti in cui vengono realizzati: conoscere il luogo in cui si opererà e rispettarlo integrandolo alle proposte culturali. Attraverso una lettura, una domanda, un racconto iniziale i bambini e le bambine saranno accompagnati a esplorare, scoprire, meravigliarsi, guardare il mondo con tutti i sensi e a realizzare un manufatto artistico che arricchirà il pensiero creativo e il loro percorso di crescita, ma anche il Festival.

I laboratori di Atelier Erranti proseguiranno il 2, 9 e 16 agosto. I posti sono limitati: per info e biglietti info@festivalcontrario.com o +39 351 3933733

Giovedì 20 luglio alle 21.00 ci si sposta a Zuccarello, in piazza dell’Oratorio, con “Ogni cosa a suo tempo”, uno spettacolo di teatro musicale per famiglie con Marco Amistadi e Federico Bagnasco. Una storia divertente, un concerto scenico, una performance di due musicisti abituati a mettersi in gioco nel teatro musicale. Lo spettacolo sarà una narrazione che, con linguaggio semplice e allegro, vuole affrontare temi complessi, ma anche una storia fatta di dubbi e incomprensioni volti alla ricerca di un suono condiviso, del fare musica insieme, dell’entrare in sintonia nell’ascolto reciproco, al battito di uno stesso cuore. I protagonisti giocheranno con gli incastri di diverse pulsazioni creando un mondo di nuovi intrecci sonori, coinvolgendo attivamente il pubblico dei giovanissimi nell’individuare soluzioni ai problemi che si porranno. La storia di Federico e Marco si intreccia con quella di Winkel e di Mälzel. Una storia di rivalità fra due eccentrici inventori di automi e macchine straordinarie, una storica battaglia legale su chi per primo è riuscito a imprigionare il tempo inventando il metronomo, strumento che produce una pulsazione costante che aiuta i musicisti a mantenere un tempo preciso durante l’esecuzione.

Informazioni sull'autore del post