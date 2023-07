Sanremo, Tavolo della floricoltura: focus su sostenibilità e promozione del fiore. Presente l’assessore regionale Piana

Sostenibilità in floricoltura, promozione del fiore, filiera florovivaistica: sono alcuni dei temi affrontati nei giorni scorsi al Tavolo della floricoltura del Comune di Sanremo a cui ha partecipato l’assessore regionale Alessandro Piana, assieme al dott. Riccardo Jannone di Regione Liguria.

Sara Tonegutti, assessore alla floricultura del Comune di Sanremo che un anno fa ha istituito stabilmente il Tavolo della floricoltura, dichiara:

“E’ stato un momento di condivisione e confronto sulla floricoltura nel Ponente ligure, durante il quale sono state affrontate diverse tematiche con un focus sulle azioni necessarie per garantire la tutela dell’ambiente, creando un sistema sostenibile di gestione per la floricoltura che interessi, appunto, anche la componente ambientale. Spazio poi al tema della promozione del fiore, eccellenza di Sanremo e del suo distretto. Ringrazio l’assessore regionale Piana per la presenza e tutti i componenti del tavolo, che lavorano con impegno e passione per valorizzare questo settore, ricordando che la Liguria è al primo posto in Italia, per fatturato della floricoltura, con il 14,5%”.

Per l’amministrazione comunale, partecipano anche le consigliere Ester Moscato e Anna Asseretto.

Il Tavolo si riunisce una volta al mese ed è composto da Linda Peruggi (dirigente alla Floricoltura), Franco Barbagelata (direttore del Mercato dei fiori di Sanremo), Barbara Ruffoni (dirigente del Crea con sede a Sanremo), Gianluca Boeri (presidente Irf con sede a Sanremo e presidente Coldiretti Liguria), Mariangela Cattaneo (presidente Cia Imperia), Gianguido Ghione (presidente Coldiretti Imperia), Alessandro Lanteri (direttore del Distretto Florovivaistico della Liguria), Simona Savio (direttore di Ancef).

Informazioni sull'autore del post