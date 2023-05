Infortunio sul lavoro nell’area di Prà: Cgil Genova “Su salute e sicurezza sul lavoro non si fa abbastanza”

In merito al grave infortunio di ieri sul lavoro nel quale è stato coinvolto un operaio, la Camera del Lavoro di Genova chiede ai soggetti competenti di fare chiarezza.

“Salute e sicurezza sul lavoro sono temi sui quali evidentemente non si fa abbastanza. La Cgil sostiene la richiesta di un incontro sul tema con l’Autorità di Sistema Portuale avanzata dalle categorie dei trasporti e dei metalmeccanici. La commistione di lavorazioni nelle aree portuali e nelle sue adiacenze impone regole comuni e condivise per assicurare la massima sicurezza a tutti coloro che vi operano”, fanno sapere dalla CGIL.

