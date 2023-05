Eurovision Song Contest: ITalia 4°, Alessandra Mele per la Norvegia subito dietro

La Svezia con la cantante Loreen e il brano Tattoo, vince la 67° edizione dell’Eurovision Song Contest 2023. E’ la seconda affermazione per l’artista quarantenne che nel 2012 sbaragliò la concorrenza con la canzone Euphoria. Al secondo posto la Finlandia con il cantante Kaarija e il brano Cha Cha Cha. Terzo Israele con Noa Kirel e Unicorn. Marco Mengoni si è piazzato al quarto posto, con la sua Due Vite mentre la ligure Alessandra Mele è arrivata quinta in rappresentanza della Norvegia. Il prossimo anno, l’ESC 2024 si svolgerà in Svezia.

La serata si è aperta nel segno dell’Ucraina, che dopo la vittoria lo scorso anno a Torino della Kalusch Orchestra, avrebbe dovuto ospitare la manifestazione. La Kalush Orchestra,portavoce del dramma ucraino, ha aperto la finale con Stefania, brano che un anno fa li portò alla vittoria,e con un filmato al quale hanno partecipato artisti del calibro di Andrew Lloyd Webber e Joss Stone.

