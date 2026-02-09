CarnevaLöa 2026: il 15 febbraio la prima sfilata dei carri allegorici sul lungomare

Entra nel vivo l’edizione 2026 del CarnevaLöa, la grande manifestazione carnevalesca organizzata

dall’associazione Vecchia Loano con il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di

Loano.

Domenica 15 febbraio si terrà la prima attesissima sfilata dei carri allegorici sul lungomare. I

carri, realizzati dagli artigiani del carnevale e ispirati ai cartoons, ai fatti di attualità e alla satira,

partiranno alle 15 da piazza Mazzini, percorreranno corso Roma e raggiungeranno piazza Cadorna, dove

faranno inversione per tornare al punto di partenza. Alla sfilata parteciperanno i carri “di rappresentanza”

dei borghi di Loano e i carri dei comuni rivieraschi e dell’entroterra che hanno aderito alla manifestazione.

Dalle 9 alle 18 presso la Casetta dei Lavoratori del Mare si potranno gustare le deliziose “bugie” preparate

dalla confraternita delle Cappe Bianche. Inoltre, dalle 10 alle 19 sul lungomare troveranno spazio le

bancarelle del mercatino artigianale.

La kermesse carnevalesca si concluderà domenica 22 febbraio con la seconda sfilata dei carri

allegorici, sempre a partire dalle 15 sul lungomare. Dalle 9 alle 18 presso la Casetta dei Lavoratori del

Mare si potranno gustare le deliziose “bugie” preparate dalla confraternita delle Cappe Bianche. Inoltre,

dalle 10 alle 19 sempre sul lungomare troveranno spazio le bancarelle del mercatino artigianale.

Alle due sfilate parteciperanno dieci carri in concorso e tre carri di rappresentanza: per il gruppo “I

fiöi de Bardenèi” di Bardineto il carro “Bardi Minecraft”; per il gruppo “Rusca Bacan” di Toirano il carro

“Donkey Kong”; per il gruppo di Borghetto Santo Spirito il carro “Sister Act”; per il gruppo “I randagi della

Valmaremola” di Tovo San Giacomo il carro “Darwin, ritorno alle origini”; per il gruppo Prigliani il carro

“Cinderella”; per il gruppo “Roba da matti via Dante” il carro “Jurassic Park”; per il gruppo “Nuovo borgo

di dentro” il carro “Mary Poppins”; per il gruppo Meceti il carro “C’era una volta l’Africa”; per il gruppo

“Matétti Burdeluzi” il carro “Matetti nello spazio”; per il gruppo “Gazzi Superiori No stop” il carro

“Oceania”. Sfileranno, inoltre, il carro della Torre dell’Orologio e di Palazzo Doria con le maschere loanesi

(a cura dell’associazione Vecchia Loano) e la “Beccian Car”, la macchina a “rigadera” ossia a forma di

annaffiatoio, cioè il simbolo di Beciancin.

Il terzo carro di rappresentanza è il nuovo carro speciale della Regione Liguria dedicato ai “Liguri nel

Mondo: un popolo di navigatori”. Si tratta di un omaggio epico a uomini che, con il loro coraggio e la

loro visione, hanno portato lo spirito ligure oltre ogni confine. A bordo di una caravella sfileranno quattro

figure simboliche, unite dal vento della storia: Cristoforo Colombo, l’esploratore per eccellenza, che con

il suo viaggio verso il Nuovo Mondo ha cambiato il destino del pianeta; Andrea Doria, il grande

ammiraglio e statista genovese, emblema di strategia, diplomazia e potenza marittima; Goffredo

Mameli, giovane patriota e autore dell’inno nazionale, voce ardente dell’Unità e dell’identità italiana;

Sandro Pertini, amatissimo presidente della Repubblica, partigiano e difensore della libertà, esempio

luminoso di coraggio e integrità. Questi personaggi, pur lontani nel tempo e nelle loro storie, condividono

un’eredità comune: l’audacia dei liguri, la spinta a guardare oltre l’orizzonte, la capacità di lasciare un

segno profondo nel mondo. Il carro del CarnevaLöa 2026 diventa così un viaggio sulle rotte della

memoria e dell’orgoglio, un inno alla Liguria e ai suoi figli illustri, navigatori non solo dei mari, ma delle

idee, dei valori e del futuro.

Come sempre, in occasione delle sfilate si svolgeranno il Palio dei Borghi, competizione carnevalesca che vedrà coinvolti i carri dei borghi di Loano, e il Palio dei Comuni, l’altro contest che vede contendersi

la vittoria i carri dei comuni ospiti. I vincitori dei due Palii saranno scelti da una giuria tecnica composta

da diverse rappresentanze professionali e cittadine: saranno loro a decretare il “Miglior impatto emotivo”,

i “Movimenti del carro più emozionanti” e la “Coreografia più spettacolare”. Quest’anno, inoltre, è stata

istituita una terza “gara” a cui partecipano tutti e dieci i carri in concorso e che prevede una giuria

popolare che potrà esprimere le sue preferenze tramite una votazione online. I carri vincitori saranno

proclamati in piazza Mazzini al termine della seconda sfilata del 22 febbraio: in quella sede saranno

assegnati i premi del Palio dei Borghi, del Palio dei Comuni e della votazione social.

