La Liguria è la regione più “povera” del Nord Italia

Secondo i dati del Ministero dell’Economia, la Liguria con un reddito medio pro capite dichiarato di 26.043 euro nel 2024 è la regione del Nord Italia con le retribuzioni più basse. Persino Portofino perde il primato di Comune più ricco d’Italia scendendo al terzo posto con un reddito medio di 65.836 euro in calo del 30,9% rispetto all’anno precedente, mentre Bajardo (Imperia) è il Comune più povero della Liguria con appena 14.475 euro di entrate a contribuente. La regione più ricca d’Italia resta la Lombardia col reddito complessivo medio a 29.421 euro, la più povera è la Calabria con 18.474 euro.
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