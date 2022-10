Un 30enne genovese è stato denunciato dalla Municipale per produzione e coltivazione di sostanza stupefacente: il giovane, infatti, coltivava in casa 11 piante di marijuana poste tutte sotto sequestro. All’interno dell’alloggio gli agenti hanno rinvenuto anche due pitoni in buone condizioni e ben custoditi ma di cui non è stata spiegata la provenienza. Indagini, al riguardo, sono state avviate dai Carabinieri Forestali.

Informazioni sull'autore del post