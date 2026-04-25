Airole (IM), due ragazzi cadono dallo scooter: entrambi in ospedale

Due ragazzi che viaggiavano a bordo dello stesso scooter sono caduti riportando gravi ferite ad Airole. Uno dei due giovani ha riportato una grave frattura ed è stato trasportato in elicottero al Santa Corona in codice rosso mentre l’altro in codice giallo all’ospedale di Sanremo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118.

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