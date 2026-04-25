Calcio, l’Entella scatta in zona salvezza: batte il Padova e vede l’obiettivo più vicino

L’Entella esce dalla zona retrocessione battendo il Padova e a due giornate dalla fine vede vicino il traguardo della salvezza. Decisiva la rete di Cuppone al 75′ quando la partita sembrava inchiodata sullo 0-0 con un Padova votato alla difensiva e un Entella che non riusciva a sfondare malgrado il gioco prodotto e le occasioni create. Con 39 punti la squadra di Chiappella non è al sicuro ma l’impressione è che i biancocelesti siano vicinissimi al traguardo. Il Padova resta fermo a quota 40 e per evitare brutte sorprese deve vincere almeno una delle prossime due gare per chiudere la pratica salvezza. I padroni di casa hanno concesso una sola occasione ai veneti andando vicini al goal in più di un occasione, fermati dagli ottimi interventi del portiere ospite, Sorrentino.

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