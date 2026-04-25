Calcio, l’Entella scatta in zona salvezza: batte il Padova e vede l’obiettivo più vicino

L’Entella esce dalla zona retrocessione battendo il Padova e a due giornate dalla fine vede vicino il traguardo della salvezza. Decisiva la rete di Cuppone al 75′ quando la partita sembrava inchiodata sullo 0-0 con un Padova votato alla difensiva e un Entella che non riusciva a sfondare malgrado il gioco prodotto e le occasioni create. Con 39 punti la squadra di Chiappella non è al sicuro ma l’impressione è che i biancocelesti siano vicinissimi al traguardo. Il Padova resta fermo a quota 40 e per evitare brutte sorprese deve vincere almeno una delle prossime due gare per chiudere la pratica salvezza. I padroni di casa hanno concesso una sola occasione ai veneti andando vicini al goal in più di un occasione, fermati dagli ottimi interventi del portiere ospite, Sorrentino.
Articoli correlati
Chiavari, spedizione punitiva davanti a un bar: due ragazzi in ospedale
Due giovani sono stati ricoverati al pronto soccorso di Lavagna dopo essere stati picchiati la scorsa notte a Chiavari per motivi da chiarire, da quattro persone davanti a un locale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorsi medici che hanno trasportato i feriti in ospedale; le indagini sono state avviate con l’ausilio delle […]
Calcio, Siegrist nuovo portiere del Genoa
Benjamin Siegrist è un nuovo portiere del Genoa. Nato a Therwil, in Svizzera, il 31/01/1992, arriva a titolo temporaneo dal Rapid Bucarest. Ha vinto nove titoli nazionali con i club di appartenenza e partecipato a una edizione del Campionato Europeo U21 con la nazionale elvetica. Nel percorso professionale ha vestito anche le maglie di Aston […]
Vado, ieri pomeriggio il vernissage della prima squadra
Vado Ligure. Si è alzato il sipario sulla prima squadra del Vado in vista della stagione 2017-2018. Ieri, si è svolta presso i Giardini a mare “Cristoforo Colombo” la presentazione ufficiale della nuova stagione. Sul palco, per rispondere alle domande del conduttore Gianluca Firpo, affiancato dal presidente rossoblù Franco Tarabotto, si sono alternati i rappresentanti dell’amministrazione […]