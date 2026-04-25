Savona, torna al Chiabrera “Oltre i sipario, il cuore”

Niente giri di parole o frasi fatte: inclusione e accoglienza non sono concetti vuoti, ma diventano reali quando si agisce al di fuori di ogni giudizio e senza paura, buttando il cuore oltre l’ostacolo. Ed è proprio per superare questi limiti che lo scorso anno è nato “Oltre il sipario, il cuore”, lo spettacolo che tornerà l’8 maggio al teatro Chiabrera.

È passato quasi un anno da quando l’associazione Seconda Stella a Destra in collaborazione con DNA musica ha messo piede sul palco del teatro Chiabrera, portando uno spettacolo sognato, progettato e realizzato in pochi mesi ma che ha conquistato il pubblico del teatro cittadino.

“Un evento che portava in sé un messaggio di speranza e di accoglienza- spiegano gli organizzatori – una serata in cui per la prima volta danzatori, cantanti e musicisti con abilità e peculiarità differenti si sono uniti in un unico messaggio variopinto e hanno dato vita ad una performance meravigliosa”. Quella sera è stata un trionfo inaspettato e ha riempito i cuori di tutti, sia di chi quel palco lo calcava sia di chi quel palco lo guardava, increduli di quanta meraviglia si può creare nonostante le difficoltà.

“Il risultato di quella sera ci ha fatto vedere e credere che avremmo potuto ripeterlo – proseguono – e così sarà: tra qualche settimana le porte del teatro Chiabrera si apriranno nuovamente per accogliere la seconda edizione dello spettacolo “Oltre il sipario, il cuore”. Il messaggio che portiamo è forte e profondo: la diversità regna in ognuno di noi, ma tutti abbiamo la stessa importanza”.

“Anche questa volta – proseguono gli organizzatori dell’evento – la cittadinanza, come l’anno scorso, condivide e ci sostiene con la propria vicinanza e fiducia. Il ricavato delle donazioni per assistere allo spettacolo sarà interamente devoluto all’associazione Seconda Stella a Destra che, come l’anno scorso, lo utilizzerà per sostenere progetti di laboratori musicali e di teatro danza inclusivi, organizzando dei workshop con prenotazione obbligatoria, secondo un calendario che organizzeremo anticipatamente durante l’anno scolastico 2026/2027. Ringraziamo chi ci ha creduto tanto quanto noi, chi ci ha sostenuto in ogni modo, contribuendo con le spese vive (quelle organizzative) per la finalità solidale dell’evento stesso”.

L’evento è patrocinato dal comune di Savona e l’azione è inserita nella Co-progettazione territoriale all’interno della macro area asl2 di cui l’associazione 2Stella a destra è capofila per il filone YES! We CAN Dance 4.0, all’interno del progetto BIP di Regione Liguria per il patto Giovani.

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