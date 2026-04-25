Cronaca Genova

Genova, la Municipale scova un taxi abusivo

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Gli agenti della polizia locale hanno individuato e sanzionato un tassista abusivo che operava in città senza alcuna autorizzazione. Si tratta di un cittadino ecuadoriano residente a Genova, fermato nella serata di ieri nell’ambito di un servizio mirato di osservazione in abiti civili.
Il veicolo, una vettura di nuova immatricolazione e di elevato valore commerciale, era già finito sotto la lente degli agenti in un controllo precedente. Ieri sera gli operatori hanno deciso di seguirlo per l’intera serata, documentando diverse corse tra il centro città, Sampierdarena e il ponente genovese. Il conducente caricava e scaricava passeggeri in più punti della città, comportandosi esattamente come un servizio di noleggio con conducente (Ncc).
Al termine dell’intervento, è emerso che l’uomo era del tutto privo di licenza taxi o di autorizzazione NCC. L’auto, inoltre, risultava intestata a una terza persona ed era immatricolata per uso privato. Secondo il Codice della Strada, per l’esercizio abusivo del trasporto di persone sono previste sanzioni molto pesanti: una multa superiore ai 7.000 euro, la confisca del veicolo, la sospensione della patente fino a un massimo di 12 mesi e, in caso di recidiva nel triennio, la revoca definitiva del documento di guida.

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