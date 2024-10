Uscio, inaugurato il Museo diffuso dell’orologio

Uscio ha fatto un tuffo nel passato con l’inaugurazione del Museo diffuso dell’Orologio da Torre (1824-2024: 200 anni di storia), evento centrale del Festivaltempo 2024, una manifestazione unica nel suo genere! Un’occasione per riflettere sulle mille sfaccettature del tempo in una cornice che celebra la storica tradizione degli orologi da torre, famosi in tutto il mondo grazie alla famiglia Trebino.

Uscio, immerso nella suggestiva Valle del Tempo, si è trasformato in un laboratorio a cielo aperto con una ricca programmazione che, tra sabato e domenica, esplorerà il tempo da diverse prospettive: scientifica, filosofica, artistica e letteraria. Lectio magistralis, tavole rotonde, presentazioni di libri e laboratori per tutte le età renderanno questo weekend un momento di approfondimento e intrattenimento, per scoprire come il tempo ci attraversa e ci arricchisce.