“Dagli scarabocchi alla firma. La grafologia rivela chi sei”, Candida Livatino a Radio 104

Candida Livatino, notissima grafologa e collaboratrice di giornali, settimanali, tra i volti di “Studio Aperto”, il tg di Italia 1 dove cura una rubrica dedicata proprio a questa scienza, ha parlato del suo nuovo volume “Dagli scarabocchi alla firma. La grafologia rivela chi sei.”

Il libro è stato scritto durante il periodo del lockdown, tutto rigorosamente a mano e solo successivamente al computer. Animata dalla grande passione per la grafologia e dalla voglia di far incuriosire e far conoscere in modo più approfondito questa scienza, l’autrice vuole ricordarci che scrivere a mano è molto importante perché aiuta a sviluppare contemporaneamente tantissime abilità, oltre che a scaricare le tensioni e potenziare l’arte della calma.

Serve per aumentare la concentrazione, per riassumere e selezionare i concetti più importanti e l’essenza di ciò che ascoltiamo, per la memoria, per la creatività e per la longevità, in quanto il cervello è in allenamento, libero di elaborare idee ed esercitare spirito critico, sviluppando nuove intuizioni e rallentando l’incorrere dell’invecchiamento.

I ragazzi di oggi scrivono poco a mano e, se lo fanno, tendono a scrivere in stampatello oppure al computer: questo non fa altro che spersonalizzare od omologare la grafia.

“La grafologia è una scienza, e non una disciplina esoterica, che ci aiuta a conoscere la personalità, il carattere e la sfera affettiva di chi scrive. La scrittura di ognuno è personale, unica e irripetibile” conclude Candida Livatino.

Tra i prossimi progetti, ci sarà un libro sui disegni dei bambini che, attraverso uno semplice scarabocchio, riescono a esprimere il loro mondo interiore.

Ecco il link dell’intervista: https://ww.radio104.it/podcast/intervista-candida-livatino/