Cronaca Vado Ligure

Vado Ligure, truffa del “finto carabiniere”: anziana truffata, un arresto

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Una donna di 85 anni è stata truffata con la scusa del finto carabiniere. L’anziana è stata raggirata con una telefonata, durante la quale alla donna è stato falsamente comunicato che avrebbe dovuto consegnare i propri preziosi a un carabiniere che si sarebbe presentato a breve presso la sua abitazione. La richiesta, secondo quanto riferito dal truffatore, era finalizzata a coprire presunte spese risarcitorie legate a un inesistente incidente stradale causato dal marito della vittima.

Proprio quest’ultimo, insospettito dalla richiesta, si è recato alla Stazione dei Carabinieri di Vado Ligure per chiedere chiarimenti. I militari, compresa immediatamente la situazione, sono intervenuti con tempestività raggiungendo l’abitazione della coppia, dove hanno trovato il malvivente già in possesso di diversi monili in oro appena consegnati.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato. Nella mattinata odierna, a seguito del giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stato disposto il divieto di dimora nella provincia di Savona.

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