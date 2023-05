Al via le Comunali in 23 comuni liguri

Saranno 22 i Comuni liguri che tra oggi e domani rinnoveranno la Giunta e il Consiglio Counale. Quelli più importanti sono: Imperia, Sestri Levante, Sarzana e Ventimiglia, in questi comuni cin popolazione sopra i 15.000 abitanti si voterà con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno. Ecco gli altri Comuni al voto:

In provincia di Genova: Camogli e Montoggio.

In provincia di Savona: Alassio, Carcare, Cengio, Ceriale, Laigueglia, Rialto e Sassello.

In provincia di Imperia: Aurigo, Bordighera, Cosio d’Arroscia, Montalto Carpasio, Pieve di Teco, Triora e Vallecrosia.

In provincia di La Spezia: Carro e Portovenere.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 7 di oggi fino alle 23 e dalle 7 alle 15 di domani, lunedì.

COMUNI CON MENO DI 15 MILA ABITANTI:

Per ogni candidato o candidata viene presentata anche una lista di persone candidate per diventare consiglieri comunali. La lista del sindaco che viene eletto ottiene i due terzi dei seggi disponibili nel consiglio comunale, mentre l’altro terzo viene diviso in modo proporzionale tra le altre liste che si sono presentate. Nel caso in cui si presenti un solo candidato sindaco perché l’elezione sia valida sarà necessario che questi ottenga almeno il 50% dei voti totali e che vada a votare almeno il 50% degli elettori.

Non è possibile effettuare il voto disgiunto. Non si può quindi votare per un candidato sindaco e poi per un consigliere che appartiene a una lista diversa dalla sua. Sulla scheda elettorale si può tracciare una (e una sola) X sul nome del candidato scelto o sul simbolo della lista elettorale. Si può anche solamente esprimere una preferenza per il consiglio comunale, e questo viene considerato in automatico un voto per il candidato sindaco collegato a quel consigliere.

Nei Comuni con meno di 15mila abitanti non si effettua il ballottaggio, con una sola eccezione: nel caso di assoluta parità del numero di voti tra i due candidati arrivati in testa. In questo caso, il ballottaggio si svolge la seconda domenica successiva al primo turno. Se si verifica di nuovo una perfetta parità, viene eletto il candidato più anziano.

Nei Comuni con più di 15.000 abitanti viene direttamente eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti, cioè il 50%+1. Se nessuno riesce a ottenere la maggioranza assoluta si procede con il ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto più voti al primo turno.

