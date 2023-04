Tunnel Capo Noli, Lega: “Opera inserita in potenziale programmazione di quelle strategiche per la Liguria”

“Un altro importante passo avanti è stato fatto per procedere con l’iter di realizzazione del tunnel di Capo Noli. Poco più di un mese fa un’interrogazione della Lega in Consiglio regionale era stata ritirata per essere trasformata in un Ordine del giorno unitario, sottoscritto da tutta l’Assemblea, dove si manifestava la necessità di portare avanti il progetto. Ormai da anni si cerca una soluzione ai problemi di sicurezza viaria sulla strada statale 1, soprattutto in concomitanza con eventi atmosferici avversi, essendo sovrastata da una massa di rocce fragili e a rischio caduta. Il costo dell’opera, che oggi si aggira intorno ai 50 milioni di euro, prevede un nuovo tunnel stradale, con conseguente riconversione dell’attuale tracciato in percorso ciclo pedonale. Grazie al Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e al suo Vice Edoardo Rixi l’opera è stata inserita fra quelle nella potenziale programmazione strategica della Regione Liguria e Anas per i prossimi 7 anni. Ora sarà necessario capire come poter rifinanziare l’opera e occuparsi della gestione ordinaria dell’attuale tratto di via Aurelia dismessa”.

Lo dice in una nota il Gruppo Lega in Regione Liguria.

