Il Sindaco Luigi Gambino ha fatto il punto della situazione Coronavirus specificando alcune misure che rimarranno in vigore nel comune rivierasco almeno fino al 4 Maggio: “Ho già detto sono per un ritorno progressivo, e ben programmato, alla normalità.Sinceramente mi sarei aspettato che Regione Liguria, in questi giorni, impegnasse le proprie energie per dare indicazioni […]