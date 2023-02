Posted on

ALBISSOLA MARE. Un’auto ha colpito nella notte un palo della luce in viale Faraggiana ad Albissola Marina. I pompieri sono subito intervenuti per mettere in sicurezza il pilone dell’illuminazione pubblica ma la vettura che ha creato il danno si era già dileguata facendo perdere le proprie tracce. I Carabinieri stanno esaminando il caso per cercare […]