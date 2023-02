Genova, sicurezza sul lavoro. Assessore Mascia: “Protocollo con sindacati prossimo alla sottoscrizione”

«Il protocollo tra Comune di Genova, Città Metropolitana e sindacati è in itinere e, una volta perfezionato e condiviso, sarà sottoscritto con lo specifico intento, tra gli altri, di controllo delle condizioni di sicurezza nell’esecuzione delle opere, periodiche riunioni di coordinamento delle lavorazioni e un adeguato piano di presidi medici pronto intervento a tutela della sicurezza in cantiere. Inoltre, è previsto un incontro mensile o qualora sia necessario per l’informazione di nuove gare di appalto in concomitanza con le riunioni mensili del tavolo comunale del lavoro, istituito, su input del sindaco Bucci, con gli obiettivi di assicurare ogni tutela ai lavoratori e condividere informazioni sull’attività di progettazione di interventi attraverso affidamenti e aggiudicazioni di lavori, servizi e forniture. La nostra amministrazione non farà sconti a eventuali furbetti del cantierino. La nostra attenzione è massima sulla sicurezza dei lavoratori: il prossimo 24 febbraio è già convocata una riunione con i sindacati proprio per affrontare queste tematiche». Lo ha annunciato l’assessore allo Sviluppo economico e Lavoro Mario Mascia rispondendo a un’interrogazione a risposta immediata del consigliere comunale di Vince Genova Paolo Gozzi “in considerazione dei numerosi e drammatici casi di incidenti sul lavoro, che pongono in maniera sempre più pressante il tema della sicurezza, si richiede all’amministrazione quali misure intenda adottare, con il coinvolgimento delle parti sociali, al fine di affrontare la commistione di numerose e rilevanti cantierizzazioni di lavori pubblici che la città di Genova dovrà affrontare”.

