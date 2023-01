Sanremo, cancellato il corso fiorito 2023

Quest’anno il Corso Fiorito non avrà luogo per difficoltà tecnico-organizzative rappresentate da alcuni comuni che avrebbero dovuto partecipare alla tradizionale sfilata dei carri. Lo ha reso noto l’Amministrazione Comunale. L’Assessorato al Turismo, insieme alle associazioni di categoria, è già al lavoro per offrire un evento alternativo che possa valorizzare il comparto floricolo.

