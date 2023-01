Asl 4 inaugura l’aula multimediale “Luca Rosa”, donata dalla famiglia Rosa per sostenere le attività di studio e ricerca

Posted on

Liguria. Cosa fare in caso di avvistamento di una tartaruga marina in difficoltà? Lo spiega il WWF in un vademecum diffuso per l’estate e dedicato a bagnanti e diportisti. “È importante non inseguirla e non tagliarle la strada con la barca, ma limitarsi ad osservarla da una distanza di sicurezza – scrive il WWF -. […]