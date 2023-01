L’assessore regionale Sartori: “Ho chiesto al ministro che anche la Liguria partecipi ai tavoli del piano straordinario ‘Appennino senza neve”

Posted on

“Ci si è dati appuntamento alla settimana prossima, con l’impegno di confrontarci frequentemente, per poter trovare soluzioni che, al momento, sono solo ipotizzabili”. Anche i gruppi di minoranza Le Persone al Centro e Per Finale hanno presenziato all’incontro, in video conferenza, con il sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli e l’assessore Delia Venerucci in merito […]