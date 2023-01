Lutto nel mondo della cultura, è morto Massimo Bartoletti

Posted on

Incendio a Diano Marina e intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi dove sono andati in fumo per cause da determinare 500 metri quadrati di macchia mediterranea. Il rogo si è sviluppato a poca distanza dall'autostrada A10. Non si segnalano vittime nè feriti.