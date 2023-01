Arrivato a Genova materiale sanitario della struttura commissariale Emergenza Covid-19

Posted on

Albenga. Domani alle 21.00 presso Palazzo Scotto Niccolari (via Medaglie d’Oro 7, in Albenga) si terrà la seconda conferenza organizzata da Iniziativa Laica Ingauna, dopo l’ottimo riscontro ottenuto dall’incontro col Prof. Vittorio Lingiardi “Si nasce o si diventa”. La sociologa Anna Cossetta affronterà il tema “Politiche del lavoro e traiettorie di vita per giovani adulti”. Si […]