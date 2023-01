Funivie S.p.a, Benveduti: “Dal Mit le garanzie richieste dalla comunità ligure”

“Dal Mit le garanzie richieste dalla comunità ligure per le Funivie di Savona, infrastruttura strategica che può rappresentare un elemento di crescita e sviluppo per il nostro sistema portuale. Ringrazio il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi per aver accolto le nostre richieste e aver incontrato oggi a Roma le rappresentanze sindacali e istituzionali regionali. E per aver annunciato che entro il prossimo trimestre verrà ufficializzato un cronoprogramma di ripristino e manutenzione straordinaria dell’impianto e che, parallelamente, partirà lo sfalcio del sottolinea, con l’obiettivo di un riavvio entro fine 2023. Un’ottima notizia che rimarca finalmente una reale attenzione del ministero a traguardare un futuro alle Funivie di Savona, degno della sua storia“.

Lo dice l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti, presente all’incontro tenutosi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

