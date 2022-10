Genova, intercettata auto clone appartenente a cittadino italiano

Posted on

Necessari per il ripristino dei danni del maltempo dell’ottobre scorso Il Fondo di Solidarietà Europeo dell’ UE destìna 27 milioni di euro per il ripristino dei danni della mareggiata dell’ottobre scorso in Liguria su un totale di 277 milioni in favore dell’Italia. Il denaro può essere destinato ad operazioni essenziali di emergenza e recupero già […]