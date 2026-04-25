Finale Ligure è nella top delle destinazioni turistiche in Liguria

Forte degli ottimi risultati ottenuti nel 2025 e nei primi mesi del 2026, che l’hanno confermata tra le destinazioni liguri più apprezzate in assoluto, Finale Ligure consolida la propria strategia di promo-commercializzazione turistica anche nel 2026, puntando su di una decisa presenza nei principali eventi dedicati al mondo del turismo nazionale e internazionale, confermando così il proprio ruolo di destinazione tra le realtà più dinamiche della Riviera Ligure.

«L’efficacia delle azioni di promo-commercializzazione messa in campo come Amministrazione, con la piena collaborazione degli operatori del settore e degli stakeholders, trova pieno riscontro nei dati positivi registrati a livello regionale, che nell’anno passato hanno posizionato la nostra città seconda per presenze dietro alla sola Genova con una crescita costante dei flussi turistici internazionali e una sempre maggiore incidenza dei soggiorni legati all’outdoor e alle “esperenzialità”, che consentono alla nostra Finale di distinguersi per la capacità di attrarre visitatori durante tutto l’anno» commenta il sindaco Angelo Berlangieri nella sua nota ufficiale.

«Attraverso queste azioni integrate – continua il primo cittadino, che detiene le deleghe a Pianificazione strategica del turismo e Marketing territoriale – vogliamo mettere in campo una visione strategica orientata alla qualità, alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio trecentosessantacinque giorni l’anno, rafforzando il posizionamento della destinazione sui mercati nazionali e internazionali».

Dal workshop B2B nell’ambito del piano “Operazione Danimarca” tenutosi a Copenaghen nel mese di gennaio, passando per il “Salon du Randonneur” di Lione, dedicato al turismo escursionistico, e il “Discover Italy” di Sestri Levante, evento di riferimento per l’incontro tra domanda internazionale e offerta italiana, fino alla partecipazione alla “BIT – Borsa Internazionale del Turismo” di Milano lo scorso febbraio, uno dei principali appuntamenti del settore a livello

nazionale, l’attività promozionale ha visto una presenza strutturata sui mercati nazionali e internazionali.

Guardando ai prossimi mesi, il calendario promozionale prevede appuntamenti di grande rilievo per il consolidamento e lo sviluppo della destinazione. Dal 7 al 12 giugno, Finale Ligure ospiterà l’educational tour dedicato ai tour operator danesi, sempre nel contesto di “Operazione Danimarca”, confermando l’attenzione verso i mercati del Nord Europa da sempre particolarmente interessati alle attività outdoor come trekking, mountain bike e arrampicata, per cui il territorio è riconosciuto a livello internazionale.

L’autunno rappresenterà un momento strategico nel percorso di destagionalizzazione. Dal 14 al 16 ottobre, Finale Ligure sarà presente al “TTG Travel Experience” di Rimini, nella crescente e premiante sinergia con le località costiere di Loano, Pietra Ligure, Varazze e Arenzano, per promuovere in modo coordinato l’offerta della Riviera. Sempre in ottobre, dal 16 al 18, Finale Ligure sarà sede del Campionato del Mondo Enduro 2026 organizzato dall’Unione Ciclistica

Internazionale (UCI) e Warner Bros. Discovery (WBD) Sports per consegnare le maglie iridate della disciplina alle sei categorie previste con una partecipazione prevista di circa 500 atleti provenienti da oltre 30 Nazioni di tutto il mondo. Il territorio sarà poi protagonista anche della “23ª Giornata Nazionale del Trekking Urbano”, puntando a valorizzare il turismo lento e sostenibile attraverso percorsi alla scoperta dei centri storici.

A supporto di questa programmazione orientata alla destagionalizzazione, è in fase di definizione l’offerta per la stagione estiva con il catalogo “Summer Vibes 2026”, che raccoglierà esperienze, eventi e appuntamenti culturali per l’estate ormai prossima e che sarà presentato nel mese di maggio.