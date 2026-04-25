Genova Politica

Genova, 25 aprile: Bucci fischiato da una parte della folla in Piazza Matteotti

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Il Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci è stato fischiato da una parte dei presenti questa mattina in Piazza Matteotti per la commemorazione della Liberazione. Il presidente della Regione ha ricordato la figura del partigiano Aldo Gastaldi:  “Senza memoria non c’è futuro, ci troviamo a celebrare una data che appartiene alla storia d’Italia, ma soprattutto alla coscienza civile del nostro Paese. Nello stesso tempo festeggiamo la conquista del voto alle donne il 2 giugno 1946, il 25 aprile non è una ricorrenza come le altre, è il giorno in cui l’Italia ha ritrovato la libertà, una libertà che non è caduta dal cielo, ma che è stata combattuta, voluta, cercata e conquistata, perciò dobbiamo dirlo con chiarezza: il 25 aprile è un valore universale, è la festa della libertà, della democrazia e della dignità umana, un patrimonio che appartiene a tutti gli italiani”.

“Quella storia è fatta di volti, persone, sacrifici, scelte difficili, giovani che hanno lasciato le case, le famiglie, hanno sofferto, comunità che hanno resistito, più di duemila morti a Genova e più di duemila deportati. La Liguria ha dato un contributo straordinario alla lotta, fra le figure della resistenza che voglio ricordare assieme a tante altre c’è Aldo Gastaldi, il partigiano Bisagno, un uomo che seppe incarnare in modo esemplare il senso più profondo della Resistenza, ovvero disciplina, rispetto, responsabilità, amore per il prossimo e amore per l’Italia, la sua testimonianza ci parla ancora oggi ricordandoci che la libertà non è un diritto acquisito, ma rappresenta un dovere da portare avanti”.

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