Savona, tre persone segnalate dalla Polizia per possesso di hashish

Nell’ottica del potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo del territorio attuati da inizio anno, martedì pomeriggio e ieri sera a Savona, la Polizia di Stato ha realizzato due servizi straordinari al quale hanno preso parte i poliziotti delle Volanti della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine “Liguria” di Genova, reparti specializzati nel controllo del territorio.

I servizio ha interessato varie zone della città, come piazza Maestri dell’Artigianato, piazza Sisto IV, piazza del Popolo, piazza delle Nazioni, via delle Trincee, la Darsena e via Trilussa, sono state controllate una settantina di persone, realizzati diversi posti di controllo ed in particolare, nella zona di piazza del Popolo, tre persone sono state trovate in possesso alcuni grammi di hashish e sono state segnalate alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90.

Nel corso dei controlli ad un esercizio commerciale, due clienti risultati senza green pass sono stati sanzionati amministrativamente, mentre al titolare dell’esercizio è stato contestato il mancato controllo sulla certificazione verde. Allo stesso è stato, inoltre, contestato l’utilizzo delle slot machine in orario non autorizzato.