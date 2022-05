Quarantadue sanzioni elevate dalle Polizie Locali di Savona, Finale Ligure e Loano su 52 autobus TPL Linea

Cinquanta autobus passati al setaccio, 42 sanzioni elevate per infrazioni amministrative e un cittadino italiano segnalato in Prefettura per possesso di alcuni grammi di hashish: è quanto rilevato nella mattinata odierna, nel corso dei controlli effettuati dalle Polizie Locali di Savona, Finale Ligure e Loano a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale. Gli agenti hanno dato ausilio agli operatori di Tpl impegnati nelle verifiche dei titoli di viaggio.

Impiegata nelle operazioni di verifica anche l’unità cinofila Lupo, in uso al reparto sicurezza urbana dei comuni di Loano e Finale Ligure e specializzata nell’individuare la presenza di stupefacenti.

Sotto la lente della Polizia Locale soprattutto le corse utilizzate dagli studenti, tra i quali, purtroppo, l’utilizzo delle sostanze stupefacenti è ormai un fenomeno sempre più frequente.

Obbiettivo dei controlli è quello di garantire il rispetto delle regole e prevenire episodi di microcriminalità e degrado, spesso registrati a bordo dei mezzi pubblici.

I controlli verranno riproposti sui territori di Loano e Finale Ligure.