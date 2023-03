Il 31 marzo si chiude l’esperienza degli hub vaccinali in provincia di Savona

Si conclude il 31 marzo anche nella provincia di Savona la stagione dei grandi Hub vaccinali: saranno chiusi gli ultimi due presidi, il Palacrociere di Savona e l’Auditorium San Carlo di Albenga, che Asl 2 ha attivato per rispondere alle necessità della campagna di vaccinazione Covid-19 e che hanno contribuito a combattere e tenere sotto controllo il virus.

A partire dal 31 dicembre 2020 sono state somministrate nel territorio provinciale oltre 600.000 dosi di vaccino anche attraverso i diversi centri ospedalieri e territoriali, le vaccinazioni domiciliari, i centri dei Medici di Medicina Generali, i pediatri, i centri di vaccinazione gestiti dai privati, le farmacie e gli open day diffusi su tutto il territorio provinciale grazie al contributo delle amministrazioni comunali.

Tutto ha avuto inizio con le prime vaccinazioni per gli operatori all’interno dei presidi ospedalieri, e poi con il “Silver Day” del 12/02/2021 nella palestra di via trincee a Savona, che ha rappresentato la prova generale della grande campagna di lotta al Covid 19 rivolta a tutta la popolazione. In seguito i siti di vaccinazione sono stati stabiliti a Cairo presso la Scuola Penitenziaria, a Finalborgo presso i chiostri di Santa Caterina, ad Albenga presso il palazzetto dello sport e a Savona al Palacrociere, messo a disposizione da Costa Crociere con la collaborazione dell’Autorità Portuale. Sono state le Open Night che hanno rappresentato il punto più alto della campagna vaccinale con oltre 2900 dosi somministrate presso il Palacrociere nella sola occasione del 15 agosto 2021.

Sicuramente la campagna ha rappresentato un momento di forte partecipazione di tutto il personale che ha visto il coinvolgimento delle figure dei vari ruoli sanitari, tecnici, amministrativi e professionali permettendo il contenimento della diffusione dell’infezione e contribuendo alla riduzione degli accessi all’ospedale; in questo senso la direzione di Asl 2 tiene a ringraziare il personale che si è speso senza remore durante tutto questo periodo.

Concludono Virna Frumento Direttore SC Igiene e Sanità Pubblica e Marco Lovesio Direttore del Dipartimento di Prevenzione: “Ringraziamo tutta la popolazione che ci ha sostenuto con attività di volontariato o semplicemente esprimendo solidarietà in mille modi diversi. L’attività di vaccinazione contro il Covid 19, così come quella relativa agli altri vaccini, prosegue nelle sedi Asl con le modalità di prenotazione indicate nel sito aziendale e tramite i consueti canali”.

