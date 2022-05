Genova, 405 milioni dal Pnrr per il nuovo ospedale degli Erzelli

Il presidente della Regione Liguria ha incontrato questa mattina a Roma il ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini, per formalizzare con il governo il finanziamento di 405 milioni di euro per la nascita in Liguria del primo Istituto di cura a carattere tecnolgico d’Italia. Il progetto Erzelli, progetto bandiera di Regione Liguria nell’ambito del Pnrr, sarà un punto di riferimento di innovazione, ricerca e formazione a livello nazionale, integrandosi con i poli dell’ Università di Genova , ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA , Liguria Digitale e tutte le imprese hi-tech del territorio e collaborando con il Center for Human Technologies dell’Iit e il CNR. Il progetto avrà un finanziamento complessivo di 405 milioni di euro.