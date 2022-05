Sarzana, cercano di ottenere donazioni in denaro esibendo un finto “certificato regionale per persone non udenti e fisicamente disabili”: denunciati 4 rumeni

Quattro persone di età compresa tra i 20 e i 30 anni di nazionalità rumena sono stati arrestati dai Carabinieri con l’ipotesi di reato di truffa aggravata in concorso. Secondo la ricostruzione dei fatti i 4 avrebbero avvicinato nel parcheggio di un centro commerciale alcune persone mostrando loro un “certificato regionale per persone non udenti e fisicamente disabili” allo scopo di ottenere donazioni in denaro da destinare alla costruzione di un centro per “bambini poveri”.