Calcio, il Genoa si gioca tutto contro il Torino

La strada verso la salvezza è poco più di un sentiero accidentato, i 6 punti da recuperare sul Cagliari sono tanti ma la speranza non si è estinta, anzi, il Genoa crede ancora nella miracolosa rimonta dopo le ottime prove fornite sotto la gestione di Alexander Blessin che hanno portato soltanto 7 pareggi. E’ necessaria una vittoria per dare una scossa alla classifica e rientrare in gioco concretamente, la politica dei piccoli passi a questo punto della stagione non serve più. Il Torino potrebbe essere l’avversario giusto per cominciare la risalita. La squadra dell’ex Juric sta vivendo una fase di alti e bassi soprattutto contro le squadre pericolanti contro le quali (vedi Venezia e Cagliari) ha subìto due sconfitte. I granata, ormai salvi, potrebbero avere meno motivazioni ed essere un avversario meno insidioso di quanto sarebbe potuto essere nel girone di andata, soprattutto in trasferta dove hanno raccolto la miseria di 10 punti. Tante le assenze per Blessin che non potrà disporre di: Cambiaso, Piccoli, Vanheudsen, Criscito, Ekuban mentre Fares, Pellegri, Praet, Zaza saranno out per quanto riguarda i granata.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmunsson, Melegoni, Portanova; Yeboah.

A disp.: Semper, Masiello, Ghiglione, Bani, Calafiori, Hernani, Galdames, Kallon, Destro, Amiri, Rovella, Frendrup.

All. Alexandre Blessin

Torino (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Mandragora, Lukic, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti.

A disp.: V. Milinkovic-Savic, Gemello, Aina, Ansaldi, Zima, Buongiorno, Izzo, Linetty, Ricci, Pjaca, Sanabria, Seck.

All. Ivan Juric

I PRECEDENTI

Vittorie Genoa: 26 (ultima nel maggio 2017, 2-1)

Pareggi : 15

Vittorie Torino : 12 (ultima nel novembre 2020, 1-2)