Calcio, Derby tra “Grifoni” oggi al “Ferraris”: Genoa-Perugia, si incrociano promozione e salvezza

Il pareggio di Como ha rallentato la corsa del Genoa verso la promozione diretta in Serie A. La vittoria in extremis del Bari a Bolzano ha ridotto i punti di vantaggio della squadra di Gilardino dalla terza posizione: adesso è di soli 4 punti il margine. Contro il Perugia oggi alle 14 al “Ferraris” è “derby” tra Grifoni con quelli umbri in difficoltà dopo la sconfitta casalinga subita contro il Modena la scorsa settimana. Il Genoa dopo la sconfitta di Parma ha inanellato ben 9 risultati utili consecutivi, ondivago il rendimento del Perugia di Castori che nelle ultime 5 partite ha vinto una sola volta ma che in trasferta ha espugnato campi difficili come quello di Bari, Cittadella e Reggio Calabria.

Genoa(4-2-3-1): Martinez, Ilsanker, Vogliacco, Dragusin, Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Criscito, Coda, Gudmundsson. All. Gilardino

Perugia(3-5-2): Gori, Rosi, Angella, Struna, Casasola, Capezzi, Lisi, Di Carmine, Luperini, Di Serio. All. Castori

I PRECEDENTI

Vittorie Genoa: 5 (ultima nel gennaio 1997, 2-0)

Pareggi : 5

Vittorie Perugia: 0

