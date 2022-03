Arrivati in Polonia i volontari di Protezione Civile e Croce Rossa con l’equipe del Gaslini: curati già due bambini

Sono arrivati in Polonia i volontari della Protezione Civile ligure e della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Liguria per assistere i bambini oncologici e malati gravi fuggiti dalla guerra in Ucraina. Grazie alla missione, composta da un’equipe del Gaslini , con a capo il dottor Andrea Moscatelli, direttore del Dipartimento di emergenza della Terapia intensiva neonatale pediatrica, oltre due volontari della Croce Rossa, sono stati curati al momento due bambini che domani, se le condizioni sussistono, saranno trasferiti in Italia.