Posted on

Savona. Questa mattina i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Savona, hanno denunciato in stato di libertà un 29enne, italiano, pregiudicato, residente in Sicilia, per danneggiamento aggravato a mezzo incendio. I Carabinieri hanno individuato e bloccato il giovane che poco prima aveva dato alle fiamme il contenuto di tre cassonetti della spazzatura in corso Italia e in piazza […]