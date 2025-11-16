Albenga Cronaca

Albenga, controlli della Polizia: identificate e controllate 40 persone

La Polizia di Stato ha effettuato un’attività di controllo straordinario del territorio ad Albenga e nei comuni limitrofi. L’operazione ha visto impegnati i poliziotti del Commissariato di Alassio, supportati da due unità cinofile della Questura di Genova, dal Reparto Prevenzione Crimine Liguria, da personale della Divisione PASI della Questura di Savona e dalla Polizia Locale di Albenga.

Particolare attenzione è stata rivolta ad alcuni stabili abbandonati presenti nel territorio di Albenga, nella zona di via Carloforte, già segnalati come possibili luoghi di occupazioni abusive. Al momento del controllo, le strutture ispezionate sono risultate vuote; tuttavia, verranno messe in sicurezza al fine di impedirne future occupazioni irregolari.

L’attività è poi proseguita nella zona di via Pontelungo con la verifica degli avventori di otto esercizi pubblici, tra cui bar, barbieri e rivendite. Complessivamente, nel corso della mattinata, sono state identificate e controllate oltre 40 persone.

