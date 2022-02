Vaccino anti COVID, da oggi scatta l’obbligo per gli over 50 di dimostrare al lavoro di essere vaccinati

Scatta da oggi l’obbligo per gli over 50 di dimostrare di aver effettuato due dosi o il terzo richiamo. Per accedere al luogo di lavoro i lavoratori dovranno possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi Covid-19 di vaccinazione o di guarigione. A controllare la certificazione dovrà essere il datore di lavoro o altro incaricato. Per chi non rispetta l’obbligo è prevista una sanzione di 100 euro e la sospensione dal lavoro senza stipendio e una multa da 600 a 1500 euro se e l’obbligato al vaccino è colto sul luogo di lavoro senza green pass rafforzato. Chi omette il controllo invece rischia la multa da 400 a 1.000 euro.