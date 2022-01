Festival di Sanremo 2022, arrivata in rada la Costa Toscana

E’ arrivata in rada a Sanremo la Costa Toscana, l’ammiraglia della compagnia di navigazione genovese che ospiterà a bordo un set televisivo collaterale al Festival di Sanremo. Le operazioni di trasbordo di tecnici e addetti ai lavori Rai sono cominciate già da questa mattina. Rigido il protocollo per accedervi da parte degli addetti ai lavori: serviranno oltre al green pass rafforzato, due tamponi: uno molecolare, nelle settantadue ore prima dell’imbarco e non antigienico, che verrà effettuato al momento di salire a bordo.