Genova, la Polstrada arresta 60enne che viaggiava con 21 kg di hashish nascosti in auto

La Polstrada di Genova ha arrestato un 60 enne bresciano in quanto viaggiava con 21 kg di hashish a bordo della sua auto sulla A7. L’uomo si è mostrato subito nervoso insospettendo i poliziotti. A quel punto gli agenti hanno deciso di controllare in maniera approfondita la vettura. Durante la perquisizione è stata trovata la droga suddivisa in panetti. Gli agenti hanno informato la pm di turno Eugenia Menichetti che ha disposto l’arresto. L’uomo, che ha numerosi precedenti sempre per droga, è stato trasferito nel carcere di Marassi.
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