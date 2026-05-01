Cronaca Genova

Genova, la Polstrada arresta 60enne che viaggiava con 21 kg di hashish nascosti in auto

Posted on Author Redazione Comment(0)

La Polstrada di Genova ha arrestato un 60 enne bresciano in quanto viaggiava con 21 kg di hashish a bordo della sua auto sulla A7. L’uomo si è mostrato subito nervoso insospettendo i poliziotti. A quel punto gli agenti hanno deciso di controllare in maniera approfondita la vettura. Durante la perquisizione è stata trovata la droga suddivisa in panetti. Gli agenti hanno informato la pm di turno Eugenia Menichetti che ha disposto l’arresto. L’uomo, che ha numerosi precedenti sempre per droga, è stato trasferito nel carcere di Marassi.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Genova

Genova, al via il progetto “Valore aggiunto”per l’inclusione lavorativa

Posted on Author Redazione

Esperienze di vita autonoma e opportunità di partecipazione sociale sono alla base di “Progetto Valore Aggiunto”, l’iniziativa nata dalla collaborazione tra Comune di Genova, Fondazione Onlus CEPIM e CIV di Sarzano-Sant’Agostino. Obiettivo del progetto è supportare, attraverso l’inclusione lavorativa, la realizzazione personale, l’autonomia e l’integrazione sociale di ragazzi, tra i 18 e i 30 anni, […]
Cronaca Genova

Genova, rabbino aggredito verbalmente da un clochard

Posted on Author Redazione

Episodio di intolleranza a Genova dove un rabbino torinese è stato aggredito verbalmente da un clochard italiano. Il senza fissa dimora lo avrebbe insultato con frasi di stampo antisemitico. Sul posto è intervenuta la Polizia. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Cronaca Finale Ligure

Finale, arrestato il presunto rapinatore della gioielleria

Posted on Author Redazione

La rapina è stata compiuta il 25 luglio Un’operazione congiunta dei Carabinieri di Albenga e della squadra mobile di Torino ha portato all’arresto del presunto responsabile della rapina ad una gioielleria di Finale dello scorso 25 luglio. L’uomo aveva agito a volto scoperto puntando una pistola contro la titolare, successivamente immobilizzata. Il rapinatore aveva portato […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *