Calcio, lo Spezia rimonta due reti al Venezia e tiene viva la speranza play out: Venezia in A

Lo Spezia non molla o almeno cerca di restare “in vita” fino all’ultimo secondo del campionato. La squadra di D’Angelo in inferiorità numerica rimonta in 20′ due reti al Venezia che festeggia comunque una merita promozione in Serie A. La partita è stata quanto meno rocambolesca con i Lagunari dominatori pressochè assoluti del match per 70′ durante i quali hanno segnato due reti (Yeboah all’ 8′ e Salgado al 70′), sbagliato un calcio di rigore con Yeboah al 30′ del primo tempo e giocato con un uomo in più a causa del rosso estratto ai danni di Bandinelli dello Spezia a fine primo tempo. Gli ultimi 20′ hanno visto uno Spezia padrone assoluto della situazione bravo ad accorciare al 73′ le distanze con Valoti e a pareggiare con Artistico al 90′ che dà la zampata decisiva per il goal del 2-2 nel recupero Lapadula addirittura sfiora la rete della clamorosa rimonta con il pallone finito di pochissimo sopra la traversa. I liguri si giocheranno la possibilità di arrivare almeno ai play out nella terribile trasferta di Pescara contro gli abruzzesi che si giocheranno, proprio come i bianchi, la permanenza in B.

Spezia – Venezia: 2-2

Reti: 8′ Yeboah (V), 70′ Sagrado (V), 73′ Valoti (S), 90′ Artistico (S);

Ammoniti: 6′ Valoti (S), 15′ Adorante (V), 43′ Vignali (S), 87′ Busio (V), Nagy (S);

Espulsi: 47′ Bandinelli (S);

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Sernicola, Mateju, Bonfanti; Vignali (58′ Comotto), Bandinelli, Romano (80′ Nagy), Valoti (80′ Skjellerup), Aurelio (66′ Beruatto); Lapadula, Di Serio (66′ Artistico).

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Franjic; Haps (67′ Sagrado), Doumbia, Busio, Perez (67′ Dagasso), Hainaut; Adorante (46′ Casas), Yeboah (80′ Compagnon).

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