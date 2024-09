Laigueglia Fiera di San Matteo: Gli studenti ambasciatori del progetto “Strade del Mare”

La Fiera di San Matteo a Laigueglia si arricchisce quest’anno di un nuovo e significativo progetto: “Strade del Mare”, sostenuto da Compagnia di San Paolo che vedrà protagonisti gli alunni delle scuole di Laigueglia come ambasciatori e promotori dei territori delle antiche vie del sale. Questo progetto mira a trasformare i giovani studenti in testimonial attivi, attraverso una serie di attività pratiche e didattiche che si svolgeranno durante l’evento.

L’obiettivo principale del progetto è coinvolgere gli studenti delle scuole di Laigueglia nelle attività della Fiera di San Matteo, educandoli sull’importanza delle usi e delle tradizioni locali, della sostenibilità e della conoscenza dei territori delle “vie Marenche”, quelle che erano attraversate dal commercio del sale tra Liguria e le pianure del nord Italia. Inoltre, il progetto favorisce l’interscambio tra generazioni, valorizzando la cultura locale e trasformando gli studenti in promotori della fiera attraverso attività pratiche e didattiche. Un ulteriore obiettivo è l’orientamento scolastico, con la partecipazione cooperativa tra studenti attraverso il metodo della peer education, che vedrà gli studenti delle scuole medie ed elementari impegnati nei laboratori dell’Istituto Tecnico G. Galilei, dell’Istituto Agrario D. Aicardi e dell’Istituto Alberghiero F. Maria Giancardi.

Calendario degli eventi per la Fiera di San Matteo

Venerdì 20 settembre – Piazza Preve Ore 11:00: La Liguria in tutte le Salse– Performance al mortaio dei giovani chef dell’Istituto Alberghiero F. Maria Giancardi di Alassio, con degustazione e abbinamenti con i vini delle aziende delle cantine di Ranzo nell’ambito del progetto “Ranzo is wine”. Progetto “Orientamento” con protagonisti gli studenti della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado G.B.L. Badarò di Laigueglia. Evento con degustazione gratuita. Ore 17:00: Cooking Master Class – “Alimentazione del benessere”a cura della chef Stefania Alberti del Ristorante La Sosta di Laigueglia, con protagonisti gli studenti della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado G.B.L. Badarò di Laigueglia nell’ambito del progetto d’istituto “CoMENSAle”. Evento con degustazione gratuita, con la partecipazione dei giovani chef dell’Istituto Alberghiero F. Maria Giancardi di Alassio.

Sabato 21 settembre – Piazza Preve Ore 11:00: Show Cooking– Laboratorio didattico sensoriale dedicato all’olio DOP Riviera Ligure di Arnasca, a cura della cooperativa olivicoltori di Arnasco, con gli chef Roberta Beltramo e Santino Viaggio. Evento con degustazione gratuita, con la partecipazione dei giovani chef dell’Istituto Alberghiero F. Maria Giancardi di Alassio. Ore 17:00: Il Pesto 5.0 – Un sapore antico, un nuovo modo di crearlo– Presentazione di Boccamatta Italia e Istituto G. Galilei di Albenga. Collaborazione uomo-macchina, sostenibilità, automazione, innovazione nella tradizione. Evento con degustazione gratuita, a cura dei giovani chef dell’Istituto Alberghiero F. Maria Giancardi di Alassio, con protagonisti gli studenti della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado G.B.L. Badarò di Laigueglia nell’ambito del progetto “Orientamento”. In collaborazione con Calcagno Basilico e Consorzio Olio DOP Riviera Ligure.

Domenica 22 settembre – Piazza Preve Ore 11:00: Coltura e cultura dei poliedrici agrumi– Attività a cura dei Vivai Montina e Istituto Agrario D. Aicardi di Albenga con protagonisti gli studenti della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado G.B.L. Badarò di Laigueglia. Cooking class sugli agrumi con lo chef Roberto Revel a cura dei giovani barman e chef dell’Istituto Alberghiero F. Maria Giancardi di Alassio. Evento con degustazione gratuita.

In questo progetto, il Basilico Genovese DOP e l’olio Riviera Ligure DOP saranno protagonisti, con il borgo marinaro di Laigueglia che farà da vetrina. “Strade del Mare” è sostenuto dalla Compagnia di San Paolo e coinvolge i comuni dell’entroterra come Garlenda, Villanova d’Albenga, Arnasco, Cisano Sul Neva, oltre ai paesi della costa come Alassio, Laigueglia e Albenga. Nel programma saranno protagonisti le realtà economiche e cooperative di Arnasco e Cisano sul Neva.

Laigueglia e la Fiera di San Matteo si confermano un palcoscenico d’eccellenza per la promozione dei territori “al di là del mare”, delle sue tradizioni, offrendo ai visitatori un’esperienza unica all’insegna del gusto e della scoperta delle eccellenze locali.

“La fiera di San Matteo, grazie al progetto ‘Strade del Mare’, rappresenta un’opportunità unica per valorizzare le tradizioni e la cultura dei territori attraversati dalle ‘Vie Marenche’, coinvolgendo le nuove generazioni in un percorso educativo e formativo di grande valore. Questa iniziativa unisce storia, innovazione e sostenibilità,” dichiarano Alessandro Navone, presidente dell’Antiche Vie del Sale, e Franco Laureri, responsabile degli eventi.

