Savona, green pass e mascherine: pioggia di multe nel fine settimana di Capodanno: 36

Sono state 3356 le persone controllate a Savona e provincia nel fine settimana di Capodanno per quanto riguarda il corretto uso delle mascherine e del green pass. I dati sono stati messi a disposizione dalla Prefettura. Sono in totale 36 le persone sanzionate (24 non indossavano correttamente la mascherine e 12 erano senza green pass) e 3 esercizi commerciali su 502 controllati.