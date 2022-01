La Befana arriva a Loano a ritmo di musica con la marching-band

Posted on

Da oggi in radio “Casca il sogno”, nuovo singolo della cantautrice savonese Margherita Zanin, estratto dal suo nuovo album “Distanza in stanza”. Il brano racconta l’importanza e la consapevolezza di raggiungere la felicità realizzando i propri sogni, qualunque essi siano. Il passaggio tra adolescenza ed età adulta accomuna paure e sogni che si trasformano in speranze e […]