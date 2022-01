Coronavirus, record di contagi in Liguria: 2068 nell’ultimo giorno

Posted on

Savona. E’ tornato in libertà questa mattina subito dopo il processo per direttissima in tribunale Adrian Marku, un albanese di 19 anni, arrestato nella notte con l’accusa di aver rubato una bici in via Paleocapa. A sorprenderlo sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile che lo hanno visto mentre stava rompendo il lucchetto per impadronirsi […]