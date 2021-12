Lutto nel mondo della politica, è morto a Genova l’ex deputato Eugenio Minasso

E’ mancato Eugenio Minasso, ex deputato ed esponente di Alleanza Nazionale a Imperia. Aveva 62 anni ed era ricoverato all’ospedale San Martino di Genova per alcune complicazioni. Era nato a Imperia l’11 giugno 1959. Negli ultimi tre anni si era avvicinato anche al calcio diventando il patròn dell’Imperia che riportò in Serie D. Nella vita svolgeva l’attività di consulente e imprenditore. Tra il 2006 e il 2013 era stato deputato alla Camera per il Popolo della Libertà e prima ancora, tra il 2000 e il 2006 consigliere regionale a sostegno di Sandro Biasotti nelle liste “Per la Liguria” e “Alleanza Nazionale”.

Foto: ck12.it