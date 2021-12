Imperia, riqualificati 100 alloggi di edilizia residenziale pubblica

Presentata questa mattina la conclusione del recupero ed efficientamento energetico di 100 alloggi di edilizia residenziale pubblica a Imperia. Si tratta di interventi volti a ridurre i consumi energetici, bonificare l’amianto e per opere di manutenzione straordinaria degli ascensori, per oltre 2 milioni di euro complessivi. La riqualificazione delle case in via Carlo Alberto dalla Chiesa si aggiunge a quelle già portata a termine nelle scorse settimane negli alloggi in via Vecchia Piemonte e via Spontone.