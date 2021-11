E’ di un ferito da un colpo di arma da fuoco e un arrestato il bilancio della lite avvenuta nella tarda serata di ieri a Genova nel quartiere di Sestri Ponente. Il colpo, sparato da un 60 enne, è arrivato al culmine di una lite le cui motivazioni sono in via di ricostruzione, con un 30 enne che è rimasto ferito ad una gamba. Il giovane è stato soccorso dal 118 e portato in codice giallo all’ospedale “Villa Scassi” di Genova.