Regione Liguria, disponibile il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario per il 2018-2019 e 2019-2020

Sono attive le procedure per il rimborso totale o parziale della tassa regionale per il diritto allo studio pagata in eccesso al dovuto per gli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020, sono 4.774 gli studenti interessati che riceveranno un sms da Aliseo con le indicazioni per riscuoterlo presso un qualsiasi sportello della banca Carige muniti di carta d’identità e codice fiscale. L’importo della tassa regionale varia da un minimo di 120 euro a un massimo di 160 euro in relazione all’indicatore Isee per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (Iseeu) del nucleo familiare dello studente.